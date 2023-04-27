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У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців. ФОТОрепортаж

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Перші 10 сімей внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя отримали ключі від помешкання у відреставрованому й облаштованому для комфортного проживання гуртожитку Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Одночасно у гуртожитку зможуть розмістити 35 родин. Житло надається безоплатно. Ініціювала проєкт Маріупольська міськрада за сприяння Донецької обласної військової адміністрації.

Це пілотний проєкт у рамках програми "ЯМаріуполь. Житло". Відновлення гуртожитків для забезпечення соціальним житлом вразливих груп населення буде реалізовано в Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Кропивницькому, Чернівцях та Івано-Франківську. Планується надати помешкання близько 3 000 маріупольців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відкриття пілотного гуртожитку для переселенців з Маріуполя є першим кроком масштабного проєкту. Коли минулого року на етапі евакуації маріупольців ми створили мережу центрів підтримки "ЯМаріуполь", найбільш гостро для сімей переселенців постала потреба у житлі — ми отримали 1 200 заявок, — коментує міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. — В цьому гуртожитку проживатиме 127 осіб, з них 80% — жінки і діти. Пілотний проєкт надихнув міжнародних партнерів приєднатися до ініціативи. Вже у травні буде підписано договір із урядом Франції. У найближчих планах — відновлення ще двох об'єктів на 333 квартири, де ми зможемо поселити ще понад 1 000 людей, які втратили домівку внаслідок бойових дій".

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У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 01

У відреставрованому гуртожитку є велика дитяча та побутова зона. Тут будуть працювати вихователь та психолог. Міжнародна організація міграції та донори допоможуть додатково утеплити фасад та облаштувати територію біля гуртожитку, облаштувати дитячий майданчик.

У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 02
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 03
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 04
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 05
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 06
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 07

"Ми сьогодні побачили дуже гарний приклад вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених осіб, які розв'язуються за ініціативи начальника Донецької ОВА Павла Кириленка, — розповідає Директор Департаменту соціального захисту населення Донецької ОДА Олена Токарева. — На сьогодні з початку повномасштабного вторгення понад 1,2 млн громадян виїхали з Донеччини, з них зареєстровані як ВПО 582 тис. людей".

Конрад Клос, координатор житлової програми Міжнародної організації міграції, зазначив, що організація вже відкрила тендер на відновлення ще низки будинків на 1 000 місць: "Плануємо розпочати реставраційні роботи у травні та повністю здати готові об'єкти до настання зими. Фінансову підтримку проєкту надаватиме уряд Франції. Ми як фасилітатори проєкту вражені рівнем співпраці міста Маріуполя та уряду Франції".

У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 08
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 09
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 10
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 11
У Дніпрі відкрили перший соціальний гуртожиток для маріупольців 12

Роботи з відновлення пілотного гуртожитку виконані коштом міського бюджету Маріуполя та державної субвенції. До облаштування гуртожитку долучилися Гуманітарна місія "Проліска" за підтримки Гуманітарного фонду для України Управління ООН з координації гуманітарних справ та Фонд Ріната Ахметова. На пілотний проєкт витрачено понад 36 мільйонів гривень. Планується також залучати міжнародне фінансування на ремонт гуртожитків в інших містах.

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