Волонтери "Фонду Добра та Любові" доставили продукти батальону ТрО під Бахмутом. ФОТО

Волонтери "Фонду Добра та Любові" вп’яте відвідали Бахмут і околиці з гуманітрною місією та доставили військовим продукти харчування довготривалого зберігання, їжу швидкого приготування, воду, засоби гігієни, а також пальники для приготування їжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.





Усього було надано близько чотирьох тонн допомоги. Відтак, Фонд повністю забезпечив потреби одного з батальонів ТрО ЗСУ.

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Усього було надано близько чотирьох тонн допомоги. Відтак, Фонд повністю забезпечив потреби одного з батальонів ТрО ЗСУ.

Також Фонд наддав необхідні матеріали для невідкладної допомоги медичній службі полку "Азов", який знаходиться в активній фазі доукомплектування та підготовки добойових дій.







Загалом з початку повномасштабного вторгнення "Фонд Добра та Любові" передав військовим у зону бойових дій більше 200 тонн продуктів харчування. Окремим підрозділам Фонд наддав позашляхові автомобілі, дрони, будматеріали та техніку для облаштування позицій, генератори, ємкості для води, москітні сітки та інші необхідні речі.