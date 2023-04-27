Волонтери "Фонду Добра та Любові" доставили продукти батальону ТрО під Бахмутом. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Усього було надано близько чотирьох тонн допомоги. Відтак, Фонд повністю забезпечив потреби одного з батальонів ТрО ЗСУ.
Усього було надано близько чотирьох тонн допомоги. Відтак, Фонд повністю забезпечив потреби одного з батальонів ТрО ЗСУ.
Також Фонд наддав необхідні матеріали для невідкладної допомоги медичній службі полку "Азов", який знаходиться в активній фазі доукомплектування та підготовки добойових дій.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення "Фонд Добра та Любові" передав військовим у зону бойових дій більше 200 тонн продуктів харчування. Окремим підрозділам Фонд наддав позашляхові автомобілі, дрони, будматеріали та техніку для облаштування позицій, генератори, ємкості для води, москітні сітки та інші необхідні речі.