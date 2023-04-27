Готуємо новий контракт на закупівлю семитонних вантажівок DAF для ЗСУ, - Порошенко. ФОТО

Петро Порошенко разом з волонтерами готує новий контракт на закупівлю семитонних вантажівок DAF для підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко відвідав склад техніки, який знаходиться на кордоні Нідерландів і Бельгії і придивився до семитонних вантажних автомобілів DAF, особливо цікавлять машини з маніпуляторами, гідроборти та контейнеровози.

"Ми дуже хочемо забрати якнайбільше вантажівок DAF. Бо це те, чого не вистачає ні на Сході, ні на Півдні. Ми хочемо укласти контракти найближчим часом", – повідомив Порошенко.





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Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" передали до ЗСУ вже більше сотні вантажівок Leyland DAF 45.150, а загальна кількість законтрактованих у Великій Британії машин – понад 350 одиниць.