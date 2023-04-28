Новини Фото

Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. ФОТО

1 88112
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем’єра.

Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну 01

"Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру — це формула Президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну 02

Очільник уряду передав Папі Франциску фотоальбом про злочини росії в Бучі, Бородянці й інших містах і запросив відвідати Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск: Я поїду або в Київ і Москву, або в жодне з цих міст

Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алекс Скела
  • Oleh Khomey fe9c4a34
    А мій пес вчора попісяв у буді.
  • Den Nik
    На все 100% правильное решение. Сейчас нужно искать союзников везде, пусть даже не среди союзников, которые не нравятся. Каждый может, что-то предложить, есть больше выбор. Собрать, все то, что устроит страну. Сейчас самое главное остановить войну, остальное потом. В любом случае все, что хочеться и сразу не выйдет. И так сейчас и с авиацией не то, и с зерном, с другими прод. товарами, и с намеками о перемирии, и с этой фиг ее поймешь олимпиадой... И кто его зн его знает, что будет дальше.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини