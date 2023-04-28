Шмигаль запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. ФОТО
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем’єра.
"Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру — це формула Президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", - зазначив Шмигаль.
Очільник уряду передав Папі Франциску фотоальбом про злочини росії в Бучі, Бородянці й інших містах і запросив відвідати Україну.