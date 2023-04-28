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Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Рано-вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет. Проте є негативні наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Дніпрі зруйнований приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили", - йдеться в повідомленні.

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Крім того повідомляється, що вогнеборці працюють і на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати.

Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, від пережитого оговтуватиметься вдома.

Як зазначається, не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.

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Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 01
Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 02
Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 03
Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 04
Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 05
Сили ППО збили 7 крилатих ракет над Дніпропетровщиною. У Дніпрі внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА 06

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Дніпро, Умань....горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
  • albano miner
    *************** ********* не должно быть места на Земле
  • Kryva Bereza
    ..дуже близько від моєї хати сбили одну із потвор , з пів часа ще сморід пороху стояв
    аксіома - дохлі кацапи=гарні кацапи
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