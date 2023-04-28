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"Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми", - волонтерка Ярова. ФОТОрепортаж

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У Дніпрі відбулась зустріч відомої волонтерки, голови ГО "Мрія дітей України" Дани Ярової з громадськістю. В рамках дискусії обговорили виклики повоєнного суспільства, забезпечення армії, необхідність опіки над дітьми загиблих воїнів та роль місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Найвразливіша категорія в цій війні – це діти, позбавленні батьківського піклування. Коли ми в ГО "Мрія дітей України" запустили анкетування і почали збирати дані, є родини, де вдови залишились з 8-9 дітьми. Ми зараз повинні вкладати в цих дітей свої сили, свій час, матеріальні та моральні зусилля, стабілізувати психологічно. Адже згідно з нашим анкетування 30% родин потребують психологічної допомоги, а ще більша кількість поки не усвідомлює цієї необхідності", - зазначила Ярова.

Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми, - волонтерка Ярова 01

Також волонтерка додала, що громадськість та місцева громада повинні консолідувати зусилля і спільно допомагати дітям українських героїв, запроваджувати муніципальні стипендії, бути на близькому контакті із кожною сім’єю.

"Війна лишає по собі смерть та зруйновані долі. Серед жертв російського вторгнення - діти, позбавлені батьківського піклування, матері, що залишились вдовами, наодинці зі своїми проблемами та часто без даху над головою. Допомогти їм, підтримати такі родини - наш обов'язок суспільства", - підсумувала Ярова.

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Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми, - волонтерка Ярова 02
Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми, - волонтерка Ярова 03
Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми, - волонтерка Ярова 04
Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми, - волонтерка Ярова 05

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Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    А держава де для цього? Чи тількі держава для кумпелів уйобіщного президента зешмарклі де ті уйобіщні депутати які з шалпвами їздять на курорти Карл на курорти в країні де йде війна!!!
  • Анатолий К 65c6a92d
    А держава сьогодні замість підтримки таких сімей, виділяє шаленні кошти із бюджету на хотєлки однаєї людини, якого знають як Зеленський. Який створив за наш кошт "марафон", який створив російськомовний телеканал "фрідом", який створює телеканали за кошт держави для своїх "квартальців"..., а наріду він дуже вдячний. Він їм назнімає відосів, який він патріотяра і вони готові знову його носити на руках.
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Ви про нєтлєнку хрінотомну ще забули...того бабла всього вистачило б на допомогу сім'ям загиблих..
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