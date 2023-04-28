Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.
Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників", - йдеться в повідомленні.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
- ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.