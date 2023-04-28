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Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки викрила ще одного представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
- ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

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Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 01
Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 02
Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 03
Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 04
Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 05
Послушнику Почаївської лаври, який виправдовував російську агресію, повідомлено про підозру, - СБУ 06

Топ коментарі

  • Вольный Каменьщик b40afab5
  • Григорій Максимець 4d4ff80a
    Один послушник? Весь фсб-шний ********* по всій Україні треба ліквідувати!
  • jklpqrs
    этого паслушника в колодец, как делал НКВД в свое время с людьми. Пусть слушает сигналы масковского времени на дне.
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