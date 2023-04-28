Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Вчора російські військові запустили по містах і селах регіону 12 ворожих дронів, обстріляли з артилерії та реактивних систем залпового вогню 21 населений пункт у Пологівському та Василівському районах