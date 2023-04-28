У Києві відкрили меморіальну дошку українському воїну Олегу Лєбєдєву, який загинув у бою з російськими окупантами під Бахмутом. ФОТО

В Києві на проспекті Валерія Лобановського встановили меморіальну дошку адвокату, уболівальнику "Динамо, українському воїну Олегу Лєбєдєву, який загинув у бою з російськими окупантами під Бахмутом 23 грудня 2022 року. Меморіальна дошка встановлена на домі, в якому мешкав загиблий Герой.