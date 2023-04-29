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Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі "Кінг Конг" . Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Єдиний спосіб

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило, що метою сьогоднішнього обстрілу було "завдання ударів по резервах ЗСУ" (оновлено)

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Так точніше

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Точно в цель": Міноборони РФ після обстрілу Умані опублікувало фото запуску ракети

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Без варіантів

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Добро пожаловать

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Саме так

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Та скоро вже...

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Дипломатія у стилі "Кінг Конг"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Претензії Росії на територію України ніколи не будуть визнані, - представниці Великої Британії та США розкритикували доповідь Лаврова на засіданні Радбезу ООН

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Председатель"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш, сидячи поруч з Лавровим на засіданні Радбезу ООН, розкритикував вторгнення Росії в Україну

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Худоба в ООН

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Відображення

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Історія злочинів

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Останній виступ диктатора

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Обыкновенная россия

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Морський диявол

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в окупованому Севастополі, - ЗМІ

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Домовились...

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 16

Нарешті вже можна не приховувати

Маршрут російського загарбника, історія злочинів, дипломатія у стилі Кінг Конг . Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 17

Темрява російської церкви

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Топ коментарі

  • аспм мпри
  • Amber
    Героям слава !!
  • Ksenia VB
    Himikus
    @MrHimikus
    В мережу злили жмуруку Ткаченка. Воно виявилось навіть палкішим ніж жмуруку Резнікова. Отже Ткаченко в цьому конкурсі достойно посідає друге місце.
    Переможцем й надалі залишається Зеленський. Його жмуруку з Медведєвим в сауні без трусів взагалі страшно в етері показувати
    https://twitter.com/i/status/1652034469191118848
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