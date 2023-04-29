Конфіденційні документи про ядерну субмарину знайшли в туалеті пабу в Британії, - The Sun. ФОТО
Про це повідомляє британська газета The Sun, інформує Цензор.НЕТ.
Документи знайшли в туалеті в пабі мережі Wetherspoons на залізниці Фернес. Цей паб розміщений поруч із доком, в якому будують підводні човни.
У паперах ішлося про внутрішню роботу атомного підводного човна. Такі документи використовують підводники, які вивчають, як ізолювати та розгерметизувати елементи її системи.
Видання цитує слова чоловіка, який знайшов папери. За його словами, в пабі того вечора було досить багато людей - цивільних та військовослужбовців Королівського флоту.
"Я пішов до туалету, і документи просто лежали там на підлозі. Їх міг знайти будь-хто. Просто пощастило, що їх не знайшов російський шпигун", - розповів він.
На документах є позначка "конфіденційно". Це на один рівень безпеки нижче, ніж "секретно". Такі папери надають до ознайомлення лише за службовою необхідністю. Їхня втрата чи публікація можуть, за офіційним визначенням, мати "руйнівні наслідки".
У Королівському флоті зазначили, що папери документи носять "загально-навчальний характер" і не містять секретної інформації. Наразі у флоті проводять службове розслідування з цього приводу.