Рашисти гатили по Мар’їнці з артилерії, Авдіївку продовжують рівняти з землею, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, зранку росіяни обстріляли Малотаранівку Краматорської громади. Поранено 2 людини, у тому числі дитина дістала тяжкі опіки - її доставили до лікарні.

"На Донецькому напрямку 15 разів під обстріли з різної зброї потрапляла Авдіївка - місто продовжують рівняти з землею. Цього разу постраждали житловий сектор, промзона, АКХЗ, автобаза і територія кемпінгу. Інформація про поранених та загиблих не надходила. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстрілів зазнали також околиці Курахового та Острівського. По Мар’їнці росіяни неодноразово стріляли з артилерії", - йдеться у повідомленні.

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На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 поранено у Торецьку - пошкоджено 16 будинків, 3 інфраструктурні об’єкти і 2 адмінбудівлі. Під вогнем Часів Яр - поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок і 2 будівлі підприємства.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному. Вночі ворог обстріляв Святогірськ - без жертв.