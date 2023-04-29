Під час фіксації наслідків бомбардування на Чернігівщині троє поліцейських зазнали травм унаслідок повторної атаки. ФОТОрепортаж

У результаті ворожого авіаудару по цивільних об’єктах одного з сіл на Чернігівщині були травмовані троє поліцейських. Травмовано також одну цивільну особу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Національної поліції України, про це розповів в.о. керівника Нацполіції України Іван Вигівський.

"Вчора троє поліцейських — Ігор Роговий, Владислав Черепнін, Тарас Ковалькевич - були травмовані у результаті ворожого авіаудару по цивільних об’єктах одного з сіл на Чернігівщині, коли документували попередній обстріл.



Слідчо-оперативна група прибула для фіксації наслідків бомбардування, в цей час ворог повторно атакував. Травмувань також зазнала ще одна цивільна людина", - йдеться в повідомленні.



Крім того зазначається, що правоохоронці шпиталізовані та проходять лікування. На щастя, вони були у засобах захисту, і травми не загрожують їхньому життю.

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