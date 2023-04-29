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У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко. ФОТО

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Танки та вантажівки росіян рухаються через окупований Маріуполь в напрямку Новоазовська.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні дві доби відновлено реверсний рух з Мангуської частини Маріупольського району через Маріуполь в напрям Новоазовська", - написав Андрющенко.

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За його словами, зафіксовано загалом:

  • до 20 вантажівок з живою силою та БК;
  • до 7 тягачів з гусеничною технікою, включаючи танки Т62.
  • в бік Мангушу основне переміщення "Тигрів" Росгвардії.

"Загальна чисельність військового корпусу окупантів залишається без суттєвих змін. Авіація зберігає відносну активність, особливо зранку. Однак меншу, аніж в попередні вівторок-четвер", - додає Андрющенко.

У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко 01
У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко 02
У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко 03

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Топ коментарі

  • Amber
    Ох би ......бати по цьому руху орків чимось важким і дієвим 🙁
  • Александр Александров 814b8a84
    Більше б тринділи про контрнаступ, цього хламу було б ще більше. На превеликий жаль, воно все стріляє і вбиває. А ще його потрібно знищувати.
  • Danilo Kosmina aebc59ec
    кацапи вже тікають "на заранєє подготовлєниє позіціІ"?
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