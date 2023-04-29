У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко. ФОТО
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Танки та вантажівки росіян рухаються через окупований Маріуполь в напрямку Новоазовська.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"За останні дві доби відновлено реверсний рух з Мангуської частини Маріупольського району через Маріуполь в напрям Новоазовська", - написав Андрющенко.
За його словами, зафіксовано загалом:
- до 20 вантажівок з живою силою та БК;
- до 7 тягачів з гусеничною технікою, включаючи танки Т62.
- в бік Мангушу основне переміщення "Тигрів" Росгвардії.
"Загальна чисельність військового корпусу окупантів залишається без суттєвих змін. Авіація зберігає відносну активність, особливо зранку. Однак меншу, аніж в попередні вівторок-четвер", - додає Андрющенко.