У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко. ФОТО

Танки та вантажівки росіян рухаються через окупований Маріуполь в напрямку Новоазовська.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні дві доби відновлено реверсний рух з Мангуської частини Маріупольського району через Маріуполь в напрям Новоазовська", - написав Андрющенко.

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За його словами, зафіксовано загалом:

до 20 вантажівок з живою силою та БК;

до 7 тягачів з гусеничною технікою, включаючи танки Т62.

в бік Мангушу основне переміщення "Тигрів" Росгвардії.

"Загальна чисельність військового корпусу окупантів залишається без суттєвих змін. Авіація зберігає відносну активність, особливо зранку. Однак меншу, аніж в попередні вівторок-четвер", - додає Андрющенко.





