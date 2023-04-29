Папа Римський зустрівся в Будапешті з українськими біженцями. ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Зустріч відбулася в греко-католицькому храмі св. Єлизавети. Там зібралися близько 600 українських біженців.
Один з українців, Олег Яковлєв, розповів Папі про те, що рік тому йому, його дружині Людмилі та їхнім п'ятьом дітям довелося покинути Дніпро після російських бомбардувань.
"Нас тут прийняли, і ми знайшли новий дім, але багато хто страждав і страждає досі через війну", - сказав Яковлєв Франциску.
Франциск сказав, що висловлення співчуття до тих, хто страждає від бідності та трагедій, є невід'ємною частиною християнства, навіть якщо нужденні - невіруючі.
"Навіть серед болю і страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо мужність, необхідну для подальшого руху вперед: ми знаходимо в собі сили вірити, що не все втрачено і що інше майбутнє можливе", - сказав він.