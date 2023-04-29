Українські воїни отримали 5 комплексів БПЛА "Poseidon" та мобільні центри управління. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав військовим 5 комплексів БПЛА "Poseidon" та мобільні центри управління. Це – 15 безпілотників та спеціально обладнані кунги на базі вантажівок DAF.

Порошенко пояснює: таким чином створюються унікальні можливості для пілотів, операторів, артилеристів, розвідників, командирів. Взаємодія через систему захищеного зв’язку з пунктами артилерії дозволяє робити бойове застосування атрилерії максимально ефективним, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

У навчальному центрі, який готує операторів безпілотників, закінчився курс підготовки, тож комплекси відправляються у бригади разом із навченими людьми. Тут літають на різних безпілотниках, однак за словами військових Poseidon – "пташка" по-справжньому крута, а мобільні комплекси забезпечують швидке пересування. "Ми щодня робили по три вильоти, і вдень, і вночі, і в не дуже гарну погоду. Цей птах дуже крутий, бо має властивість злітати вертикально, сідати вертикально і летіти далі, аніж інші борти і більше по часу. В нього одні переваги", – розповідає військовий.

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"Зручно, що є місце, куди їх можна скласти і спокійно переїхати з точки на точку. Великий кліренс – я впевнений, що вона ніде не застрягне", – пояснює боєць переваги мобільного центру управління.

Сума цієї партії техніки перевищує 75 мільйонів гривень. Проект реалізується спільно Фондом Порошенка та ГО "Справа Громад".

"Нас мотивує віра в перемогу і віра в наш контрнаступ. Збройні Сили, які ми створили з 2014 року, мають очевидну перевагу – і тактичну, і стратегічну, і оперативну над росіянами, які базуються на стандартах радянської армії. А мотивація українських воїнів, які захищають власні родини, власний народ, власну землю, є просто неспівставною з мотивацією російських чмобіків, вагнерівців та інших нелюдів і бандитів", – переконаний п’ятий Президент.

"Не можна залишатися спокійними, коли бачиш кадри з Умані, де мирні меншканці були вбиті російськими нелюдами. Кадри з Київської області, кадри з Дніпра, з інших міст України. І ми точно цього не забудемо. Ми точно не пробачимо", – говорить Порошенко.

"Ми робимо все 24 години на добу для того, щоб наблизити нашу перемогу, у яку ми віримо і не маємо жодного сумніву", – наголошує Петро Порошенко.

Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

"Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним", – пояснив Петро Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву "Очі Арти".

14 січня Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА "Poseidon" та мобільні пункти управління, які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. "Це – інноваційна розробка, яку придумали технарі "Справи Громад". Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи – щоб русня горіла в пеклі", – наголошує Порошенко.

Наразі Фонд Порошенка з волонтерами реалізує контракт на постачання понад 20 комплексів (65 "пташок").