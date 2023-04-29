Президент Чехії Павел розписався на техніці ЗСУ, яка прямує на фронт. ФОТО
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29 квітня, під час візиту до України, чеський президент Петр Павел розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який вирушає на фронт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Павел написав у твіттері.
"Я знаю це відчуття. Ваш підрозділ прямує на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете подавати приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх бійців. Сьогодні це вже не моя роль", - написав президент Чехії.
Він зазначив, що прийшов, щоб додати українським бійцям відваги.
"Ми з вами. Ви помститесь за полеглих, повернете собі свободу. Росіє, іди додому!", - додав Павел.