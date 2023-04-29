У Польщі канадські інструктори навчають воїнів ЗСУ мінної безпеки. ФОТОрепортаж

Загін саперів-інструкторів Збройних Сил Канади навчає мінній безпеці військовослужбовців Збройних Сил України в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади "UNIFIER" у Республіці Польща.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Поки триває війна росії, українські військові та цивільні особи стикаються з вибуховою загрозою на полі бою. Загін канадських бойових саперів під командуванням лейтенанта Жака допомагає Україні подолати мінну загрозу на полі бою в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади "UNIFIER", під час якої команда канадських саперів у Республіці Польща навчає українських військових багатьом навичкам, необхідним для виживання та витривалості.

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Військовослужбовці Збройних Сил Канади перебувають на території Республіки Польща, щоб використати свій досвід і навчити українських воїнів та забезпечити їхню оперативну готовність", - йдеться у повідомленні.





