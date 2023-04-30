Президентка Словаччини Чапутова відвідала Чернігівщину: побачила російські катівні та наслідки авіанальотів РФ. ФОТОрепортаж
Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що Чапутова побувала в Ягідному та Іванівці, передає Цензор.НЕТ.
"З робочим візитом Чернігівщину відвідала Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова.
Пані Президент побувала в Ягідному та Іванівці Чернігівського району. Там оглянула місцеві школи: підвал однієї з яких став катівнею, а іншої – прихистком для місцевих.
Навчальні заклади Чернігівщини під час бойових дій перестали виконувати свою безпосередню функцію. Як наслідок - після звільнення області, деякі установи зовсім непридатні до перебування там дітей, а деякі - потребують відновлення.
Також делегація на власні очі побачила результати авіанальоту по вулиці Чорновола у Чернігові. Пані Президент поспілкувалася і з мешканцями модульного містечка в Новоселівці, висловивши їм свою підтримку", - повідомив Чаус.