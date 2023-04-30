Ворог вдарив із РСЗВ по центру Куп’янська, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

"Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначає Синєгубов.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, - ОВА

В області тривають роботи з розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети.

"На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та використовують усі засоби, щоб нищити ворога", - резюмує очільник регіону.