Окупанти обстріляли житловий сектор, коксохімічний завод та автобазу в Авдіївці, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстріляли щонайменше 10 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Близько півночі росіяни випустили по Краматорську 5 ракет. На щастя, обійшлося без постраждалих: 2 ракети впали у полі за містом, 2 у промисловій зоні, 1 - у приватному секторі поблизу житлового будинку, але пошкодила лише асфальтове покриття.

На Волноваському напрямку 4 рази під обстріли потрапила Велика Новосілка, також періодичні обстріли зафіксовано у Вугледарі.

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На Донецькому напрямку росіяни 5 разів обстріляли Авдіївку - влучили по житловому сектору, по території АКХЗ та по автобазі.

На Горлівському напрямку пошкоджено 10 будинків та інфраструктурний об'єкт у Костянтинівці, 8 будинків та нежитлову будівлю в Нью-Йорку Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджено будівлю підприємства.











