Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ФОТО

Вночі окупанти вчергове обстріляли Херсон, правоохоронці документують наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, близько 02:00 ночі 30 квітня 2023 року російські військові вчергове почали обстрілювати центральну частину міста Херсону.







Одна жінка дістала ушкодження склом вибитого вікна.

Ворожими снарядами пошкоджено адмінбудівлі та 12 житлових багатоповерхівок.

За попередніми даними, ворожі війська обстрілювали місто з РСЗВ та ствольної артилерії.

Наслідки збройної агресії рф документують прокурори спільно зі слідчими ГУНП в Херсонській області.

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).