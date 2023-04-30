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Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ФОТО

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Вночі окупанти вчергове обстріляли Херсон, правоохоронці документують наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, близько 02:00 ночі 30 квітня 2023 року російські військові вчергове почали обстрілювати центральну частину міста Херсону.

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Одна жінка дістала ушкодження склом вибитого вікна.

Ворожими снарядами пошкоджено адмінбудівлі та 12 житлових багатоповерхівок.

За попередніми даними, ворожі війська обстрілювали місто з РСЗВ та ствольної артилерії.

Наслідки збройної агресії рф документують прокурори спільно зі слідчими ГУНП в Херсонській області.

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Топ коментарі

  • Yurii 23eb2db4
    Последствия обстрела Севастополя
  • Yurii 23eb2db4
    а прикиньте как эта вся гарь осядет на головы лаптей
  • master dron
    У меня вопрос: почему наши спецы не вырезают лётунов с ТУ 95, командиров рос подразделений, пропогандонов типа Соловьиного помёта и **********, других тварей?
    Пример Израиля против своих врагов здесь показателен.
    Ведь эти животные живут не в бункерах, как *********, а в обычных военных городках а то и просто в обычных городах и посёлках.
    Резать как свиней вместе с семьями. Только не рассказывайте, что семьи неуиноваты. Они прекрасно знают, за что папочкам платят кровавые деньги и живут на них. Да ещё и пользуются унитазами-пылесосами-холодильниками с едва замытыми следами крови замученных украинских хозяев.
    Нужно ПОКАЗАТЕЛЬНО резать, на камеру. Чтоб не хвастались, как "повоевали-помародёрели НА Украине", а что ссались, при одном подозрении, то кто-то узнает, что они у нас были.
    Как ссутся признаваться вояки, что были в Чечне.
    Ибо Чечены ИХ РЕЖУТ!!!
    Если бы подонков начали резать с 14го года, то, возможно, и 22го небыло бы.
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