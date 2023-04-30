Український воїн Євген Квасков загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. ФОТО

Військовослужбовець Євген Квасков загинув 28 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Про це повідомила у фейсбуці його сестра Ірина, інформує Цензор.НЕТ.

"Клята війна забрала найдорожче, що у мене було - мого брата Женю. Мій кращий друг, найрідніша людина, мій скарб, разом і поруч у всьому з першого дня мого життя. Євген Квасков загинув 28.04.2023 при виконанні бойового завдання під Бахмутом. Згадайте сьогодні мого Женю - такого великого і сильного, з таким добрим серцем, такого мужнього, розумного, начитаного, відповідального, турботливого, щедрого, щирого…", - зазначила вона.

"Люблю всім серцем, мій воїне. Люблю і не знаю як далі без тебе. Дату та час поховання повідомлю додатково", - додала жінка.

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Вона також залишила реквізити для охочих фінансово підтримати родину.

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