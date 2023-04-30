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Український воїн Євген Квасков загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. ФОТО

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Військовослужбовець Євген Квасков загинув 28 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Про це повідомила у фейсбуці його сестра Ірина, інформує Цензор.НЕТ.

"Клята війна забрала найдорожче, що у мене було - мого брата Женю. Мій кращий друг, найрідніша людина, мій скарб, разом і поруч у всьому з першого дня мого життя. Євген Квасков загинув 28.04.2023 при виконанні бойового завдання під Бахмутом. Згадайте сьогодні мого Женю - такого великого і сильного, з таким добрим серцем, такого мужнього, розумного, начитаного, відповідального, турботливого, щедрого, щирого…", - зазначила вона.

Український воїн Євген Квасков загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом 01

"Люблю всім серцем, мій воїне. Люблю і не знаю як далі без тебе. Дату та час поховання повідомлю додатково", - додала жінка.

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Вона також залишила реквізити для охочих фінансово підтримати родину.

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Топ коментарі

  • Amber
    Дуже боляче і сумно втрачати таких мужніх Воїнів !!

    Світла памʼять та щирі співчуття родині нашого Героя 😪😪😪
  • Світлана febb5df7
    Не забудемо! Не забудемо ніколи наших Героїв!!! Але клятим москалям не забудемо і не пробачимо!
  • Вадим Карапіщенко
    Царство Небесне...
    Вічна пам'ять...
    Слава Україні!!!
    Героям слава!!!
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