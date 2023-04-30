Український воїн Євген Квасков загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. ФОТО
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Військовослужбовець Євген Квасков загинув 28 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом.
Про це повідомила у фейсбуці його сестра Ірина, інформує Цензор.НЕТ.
"Клята війна забрала найдорожче, що у мене було - мого брата Женю. Мій кращий друг, найрідніша людина, мій скарб, разом і поруч у всьому з першого дня мого життя. Євген Квасков загинув 28.04.2023 при виконанні бойового завдання під Бахмутом. Згадайте сьогодні мого Женю - такого великого і сильного, з таким добрим серцем, такого мужнього, розумного, начитаного, відповідального, турботливого, щедрого, щирого…", - зазначила вона.
"Люблю всім серцем, мій воїне. Люблю і не знаю як далі без тебе. Дату та час поховання повідомлю додатково", - додала жінка.
Вона також залишила реквізити для охочих фінансово підтримати родину.
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