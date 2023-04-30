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Говорили про вчасні поставки боєприпасів, - Залужний провів перемовини з Каволі. ФОТО

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у телеграмі.

Він зазначив: "Провів зустріч у розширеному складі із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Предметно обговорили широке коло важливих для нас питань.

Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання.

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Окремо зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки. Наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.

З генералом Каволі також обговорили питання підготовки наших захисників. Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України.

Дякую нашим партнерам за підтримку та допомогу".

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Говорили про вчасні поставки боєприпасів, - Залужний провів перемовини з Каволі 01
Говорили про вчасні поставки боєприпасів, - Залужний провів перемовини з Каволі 02

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Ого, аж не віриться, що рашисткі пропагандони із кварталу95 дозволили Залужному з'явитися у стрічці новин.
  • Olga Pelle c8842cc8
    Тільки ви про це не дуже часто хоч, бо бубачка істерику влаштує прямо в памперси.
  • Ольга Мартынюк 0cacf01b
    Добре що хоч без крота дерьмака.
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