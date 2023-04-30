Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини - загинула людина, двоє поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє у Телеграмі.
Він зазначив: "Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольщину. Сьогодні надвечір агресор знову атакував район з важкої артилерії.
На жаль, 48-річний чоловік загинув. Він був вдома, коли армія рф підло вдарила по мирному місту…
Щирі співчуття рідним загиблого. Ще двоє людей – чоловік 80 років та жінка 46 років – дістали поранення. Постраждалі – в стабільному стані, лікуватимуться амбулаторно.
В Нікополі внаслідок обстрілу понівечено 6 п’ятиповерхівок і ще стільки ж приватних будинків, півдесятка господарських споруд, два газогони та електромережі. Наслідки ще уточнюються.
В інших районах Дніпропетровщини протягом дня – без обстрілів".