Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини - загинула людина, двоє поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Армія російської федерації вчергове атакувала з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області, загинув чоловік, двоє людей дістали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє у Телеграмі.

Він зазначив: "Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольщину. Сьогодні надвечір агресор знову атакував район з важкої артилерії.

На жаль, 48-річний чоловік загинув. Він був вдома, коли армія рф підло вдарила по мирному місту…

Щирі співчуття рідним загиблого. Ще двоє людей – чоловік 80 років та жінка 46 років – дістали поранення. Постраждалі – в стабільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

В Нікополі внаслідок обстрілу понівечено 6 п’ятиповерхівок і ще стільки ж приватних будинків, півдесятка господарських споруд, два газогони та електромережі. Наслідки ще уточнюються.

В інших районах Дніпропетровщини протягом дня – без обстрілів".

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