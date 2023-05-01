У боях за Бахмут загинув американський доброволець Купер Ендрюс. ФОТО
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Під час боїв за Бахмут загинув американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс.
Про це повідомив у Twitter журналіст Джейк Ханрахан, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, 26-річний Купер "Харріс" Ендрюс був колишнім морським піхотинцем. Він був частиною Іноземного легіону, а згодом – Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, захищаючи евакуйованих.
Крім того, Ханрахан додав, що він і спільнота (Popular Front, яку підтримував Ендрюс. – Ред.) не знали, що Купер був під Бахмутом і були шоковані звісткою про його загибель.