Двом жителям Ізюмщини, які "полювали" на українських патріотів, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двоє жителів Ізюмського району Харківщини допомагали окупантам у проведенні підривної діяльності проти України.

Про це у Facebook повідомив речник Управління СБ України в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

Так, 46-річний та 60-річний чоловіки під час окупації Ізюмського району ініціативно налагодили зв'язок з представником російської приватної військової компанії. Цей рашистський найманець, крім здійснення збройного протистояння підрозділам ЗСУ, організовував "полювання" на місцевих мешканців окупованих районів, які допомагали Силам оборони України.

"За даними слідства, зрадники "зливали" агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них - колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави. За їхньою "наводкою" загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього тримали їх зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові.

До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством. Рашистів, які вчиняли ці воєнні злочини, вже затримано та покарано", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, окупанти викрадали патріотів, утримували в ямі без води і продуктів харчування та піддавали катуванню.

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Напередодні деокупації зрадники втекли з Ізюмщини і наразі переховуються від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

Обом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

В СБУ нагадали, що у жовтні минулого року контррозвідники разом із спецпризначенцями ЦСО "А" під час бойової операції знешкодили ворожу групу та затримали чотирьох російських військовослужбовців.

Серед затриманих був і представник ПВК, який залучив до підривної діяльності проти України двох наших співвітчизників. За матеріалами Служби безпеки у грудні минулого року російського найманця засуджено до 11 років позбавлення волі.

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