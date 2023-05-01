Рашисти продовжують облаштування оборони навколо Маріуполя, везуть "зуби дракона", - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі продовжують облаштування ешелонної оборони.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують облаштування ешелонної оборони навколо міста та по напряму Маріуполь - Бердянськ. Черговий караван "зубів дракону" та бетоних вогневих укріплень з 17 вантажівок вчора через місто виїхав в напрям Мангш / Бердянськ", - йдеться в повідомленні.

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