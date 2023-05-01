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Рашисти продовжують облаштування оборони навколо Маріуполя, везуть "зуби дракона", - Андрющенко. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі продовжують облаштування ешелонної оборони.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують облаштування ешелонної оборони навколо міста та по напряму Маріуполь - Бердянськ. Черговий караван "зубів дракону" та бетоних вогневих укріплень з 17 вантажівок вчора через місто виїхав в напрям Мангш / Бердянськ", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти продовжують облаштування оборони навколо Маріуполя, везуть зуби дракона, - Андрющенко 01
Рашисти продовжують облаштування оборони навколо Маріуполя, везуть зуби дракона, - Андрющенко 02
Рашисти продовжують облаштування оборони навколо Маріуполя, везуть зуби дракона, - Андрющенко 03
Рашисти продовжують облаштування оборони навколо Маріуполя, везуть зуби дракона, - Андрющенко 04
Рашисти продовжують облаштування оборони навколо Маріуполя, везуть зуби дракона, - Андрющенко 05
Рашисти продовжують облаштування оборони навколо Маріуполя, везуть зуби дракона, - Андрющенко 06
Рашисти продовжують облаштування оборони навколо Маріуполя, везуть зуби дракона, - Андрющенко 07

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Схоже - на тих " зубах " , хтось в кацапії має доволі непоганий навар ,, інакше б кацапня цими пірамідками не бавилась .
  • Patrick Bond ab3dd2dd
    зубы дракона

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Зуби Дракона ? А деж сам Дракон ? Щось він не дуже хоробрий раз сам боїться вийти битися , а для остраху виставляє тільки свої бетонні зубні протези ))
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