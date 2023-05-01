Ворог бив по Авдіївці, влучання у житловий сектор та територію АКХЗ. Мар’їнка та Красногорівка під артобстрілами, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Донецької ОВА Павла Кириленка.
За його словами, на Донецькому напрямку 7 разів під обстрілами опинялася Авдіївка - снаряди влучили у житловий сектор та на територію АКХЗ. Упродовж дня зафіксовано артобстріли Мар'їнки та Красногорівки - повторно пошкоджено 2-поверхівку. Всю ніч тривали обстріли Очеретинської громади.
На Горлівському напрямку поранено 3 людини у Бахмуті. Пошкоджено будинок у Торецьку та будинок у Васюківці Соледарської громади. Під вогнем - околиці Часовоярської громади.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки у Званівці, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.
Кириленко інформує, що всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.