На окупованих територіях Запорізької області почали з’являтися вулиці Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), - "Жовта Стрічка". ФОТОрепортаж

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області почали з’являтися перші вулиці Дмитра Коцюбайла - командира 1 ОМБ -"Вовки Да Вінчі" ЗСУ.

Про це активісти "Жовтої Стрічки" повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, завдяки небайдужим громадянам на вулицях окупованого Мелітополя, Бердянська та Енергодару почали з'являтися перші вулиці Дмитра Коцюбайла.

"Боротьба за кожне українське місто продовжується, вулиця "Да Вінчі" на вулицях тимчасово окупованих міст лякає ворогів й нагадує окупантам та колаборантам, що їхній час спливає", - зазначили активісти.

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