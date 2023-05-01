Нацполіція про ракетні удари по Павлограду: Ворог атакував територію промпідприємства, пожежу локалізували. ФОТО

Вночі та вранці російські війська здійснили ракетний обстріл Павлограду та району, поліція Дніпропетровської області документує воєнні злочини РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, через вибухи дістали травми та звернулися по медичну допомогу місцеві жителі - наразі більше ніж 20 людей, з них троє дітей.

"30 квітня близько 22-ї години та вранці 1 травня ворог атакував ракетами територію промислового підприємства у м. Павлоград. Внаслідок влучань на місці виникла пожежа, її локалізували. Також були пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Руйнувань зазнали школи та дитсадки, магазини. Загорівся гараж та автомобіль на території приватного подвір’я", - йдеться у повідомленні.









Крім цього є руйнування цивільної інфраструктури у Вербківській, Межиріцької та Юр’ївській територіальній громаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є влучання у Павлоградському районі: постраждали 25 людей, серед них троє дітей, є руйнування будинків, закладів освіти, магазинів, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі на місцях прильотів працювали додаткові слідчо-оперативні групи та приймали заяви від постраждалих людей.

Зараз на місцях влучань продовжують працювати понад 20 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.