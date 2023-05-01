Нацполіція про ракетні удари по Павлограду: Ворог атакував територію промпідприємства, пожежу локалізували. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, через вибухи дістали травми та звернулися по медичну допомогу місцеві жителі - наразі більше ніж 20 людей, з них троє дітей.
"30 квітня близько 22-ї години та вранці 1 травня ворог атакував ракетами територію промислового підприємства у м. Павлоград. Внаслідок влучань на місці виникла пожежа, її локалізували. Також були пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Руйнувань зазнали школи та дитсадки, магазини. Загорівся гараж та автомобіль на території приватного подвір’я", - йдеться у повідомленні.
Крім цього є руйнування цивільної інфраструктури у Вербківській, Межиріцької та Юр’ївській територіальній громаді.
Вночі на місцях прильотів працювали додаткові слідчо-оперативні групи та приймали заяви від постраждалих людей.
Зараз на місцях влучань продовжують працювати понад 20 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.