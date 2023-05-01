Захисникам на фронті терміново потрібні рації, дрони, біноклі та зарядні станції, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Тривають жахливі, кровопролитні бої. Багато загиблих та поранених бійців. Ворожі ракети вбивають цивільне населення. Дуже прошу допомогати нашим захисникам!!
Термінові прохання бійців з фронту:
- 4 рації Моторолла -104 тис. грн
- Три дрона Мавік Комбо - 280 тис. грн
- Біноклі - 27200 грн
- Зарядна станція -30 тис.", - йдеться в повідомленні.
Також волонтерка розповіла, що за тиждень купила рації Моторолла -120 700 грн, приціли - 96 тис. грн, тепловізори -156 371 грн, тактичні рюкзаки - 2253 євро, одяг та взуття пораненим - 27 тис. грн.
Посилки на фронт відправляють майже щодня.
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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