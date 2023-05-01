Захисникам на фронті терміново потрібні рації, дрони, біноклі та зарядні станції, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Українським захисникам потрібна допомога з придбанням рацій, дронів, біноклів та зарядних станцій.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають жахливі, кровопролитні бої. Багато загиблих та поранених бійців. Ворожі ракети вбивають цивільне населення. Дуже прошу допомогати нашим захисникам!!

Термінові прохання бійців з фронту:



- 4 рації Моторолла -104 тис. грн

- Три дрона Мавік Комбо - 280 тис. грн

- Біноклі - 27200 грн

- Зарядна станція -30 тис.", - йдеться в повідомленні.

Також волонтерка розповіла, що за тиждень купила рації Моторолла -120 700 грн, приціли - 96 тис. грн, тепловізори -156 371 грн, тактичні рюкзаки - 2253 євро, одяг та взуття пораненим - 27 тис. грн.

Посилки на фронт відправляють майже щодня.

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

























