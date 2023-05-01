Судитимуть десантника російської армії, який вбивав та знущався з жителів Ірпеня, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо ще одного російського окупанта: на початку березня 2022 року він розстрілював автомобілі місцевих мешканців, які намагалися з маленькими дітьми втекти з міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Правоохоронці нагадують, що поліцейські встановили трьох воєнних злочинців, причетних до вбивств мирних людей, та на підставі зібраних доказів скерували обвинувальні акти щодо двох із них до суду. Загалом упродовж 5-6 березня минулого року російські військові розстріляли 10 цивільних автомобілів, внаслідок чого дев’ятеро людей загинули, ще 12 - зазнали поранень.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління довели причетність ще одного російського військовослужбовця - сержанта 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї дивізії збройних сил РФ - до холоднокровних розстрілів мешканців Ірпеня.

5 березня російські військові встановили вогневий контроль над вулицею Олега Кошового на виїзді з м. Ірпінь - це єдина дорога, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста.

Наступного дня о 7.30 місцеві жителі почали виїжджати з міста на автомобілях, на які наклеїли листівки з надписами "Діти" та "Евакуація". Колона рухалася у напрямку Житомирської траси.

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Окупант розстріляв перший автомобіль - "Джип Патріот", у якому їхало подружжя. Водій отримав поранення голови. Військовослужбовець під прицілом автомата відвів їх до захопленого приміщення на допит. В той самий час по вулиці Кошового рухалася евакуаційна колона автомобілів, по якій сержант разом з іншими окупантами відкрили вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.

У результаті росіяни розстріляли 6 автомобілів: загинуло п’ятеро мирних людей, ще семеро отримали поранення, в тому числі дитина.

Воєнні злочинці з особливою жорстокістю ставилися до важко поранених, не давали можливості надати їм допомогу. Люди лежали на землі та помирали. Тих, хто міг самостійно йти - під дулом автоматів зігнали до захопленого будинку та утримували близько двох годин.

Винуватість десантника російської армії підтверджується показами потерпілих та свідків вчинених звірств над мешканцями Ірпеня.

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Слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно військовослужбовця РФ за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з цивільним населенням, порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з умисним вбивством).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора України.