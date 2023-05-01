"Зливав" росіянам інформацію про оборону заводів на Одещині: СБУ затримала ворожого інформатора. ФОТО

Працівник одного з заводів хімічної галузі на Одещині передавав до Росії локації Сил оборони та промислових об’єктів в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За даними слідства, він передавав своїм знайомим-громадянам рф координати критичної інфраструктури на території підприємства. Також він "зливав" до країни-агресора детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, які залучені до захисту промислового об’єкта", - йдеться в повідомленні.

Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів. Крім того, окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

Чоловіку повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Також читайте: Судитимуть подружжя російських шпигунів, яке збирало дані для знищення ракетного озброєння ЗСУ на Одещині, - Офіс Генпрокурора



