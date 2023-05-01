Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: під вогнем опинилися 9 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донецької області. Під ворожим вогнем опинилися Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, селах Ласточкине, Времівка, Григорівка, Новоукраїнка, Карлівка.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Три ракети С-300 росіяни спрямували на Костянтинівку, пошкоджено будівлю розважального центру і транспорт. Інформація щодо постраждалих цивільних громадян не надходила.

З артилерії російські військові тричі обстріляли Бахмут, поранено трьох цивільних осіб. Пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, приватна оселя, гараж і господарча споруда.

Авдіївка витримала сім ворожих ударів. Інформації щодо жертв не надходило", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зруйновано та пошкоджено 18 цивільних об‘єктів – житлові будинки, цивільні автомобілі, автопричепи, гараж, господарчу споруду, розважальний заклад.

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