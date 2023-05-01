Українські Су-25 оснастили 127-мм ракетами "повітря-поверхня" Zuni. ФОТО

Українські Су-25 оснастили 127-мм некерованими авіаційними ракетами "повітря-поверхня" Zuni. Вони фактично є аналогами радянських некерованих авіаційних ракет типу С-13.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Про передачу цих ракет Україні США оголосили на початку січня цього року в одному з пакетів оборонної допомоги.

Через чотири місяці після оголошення про передачу цих ракет Україні, вони вперше були помічені в Україні разом зі штурмовиком Су-25 Повітряних Сил ЗСУ.

Фото ракет разом з літаком опублікував і командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Розробка цих ракет стартувала у 1950-х роках, на озброєння вона була прийнята у 1957 році. Ракета має дальність у 8 км (у деяких джерелах кажуть про 9 км), може мати різні бойові частини, зокрема осколково-фугасну та бронебійну, масою від 20,7 до 25,6 кг.

"Ракета некерована, і тут варто згадати ось таке – що ще в 2006 році в компанії MBDA мали ініціативний проект зі створення Laser-Guided Zuni Rocket, яку можна порівняти з системою наведення Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) для некерованих ракет Hydra 70, які успішно застосовують ЗСУ проти рашистів. Відомо, що Laser-Guided Zuni Rocket пройшла успішні випробування у 2009 році, зокрема і по рухомих цілях", - пише Defense Express.

Також читайте: Росіяни вишукують логістичні маршрути й центри, - ОК "Південь" про ракетну атаку на Україну