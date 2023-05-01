Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Бондаренко боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.
Олександр за фахом - український філолог, навчався у Луганському педагогічному університеті.
Кар’єру журналіста він починав у рідному Луганську. У 2003-2004 роках працював на "Громадському радіо" у Києві, згодом - на "Першому національному". У 2007-2011 роках працював в Українській службі BBC, згодом - на "ТРК Україна", займався виробництвом новин. У 2015 році працював головним редактором програми розслідувань "Інсайдер" на ICTV. Звідти пішов у сферу комунікацій.
У квітні 2021 року Бондаренка вважали одним з імовірних кандидатів на посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського.
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З першого дня повномасштабного вторгнення РФ Олександр був на фронті. Останній допис у соцмережах опублікував ще 11 вересня 2022 року: "Десь у лісах під Харковом. Висуваємося далі".
Похоронили Олександра на Лісовому цвинтарі в Києві.