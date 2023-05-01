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Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 1 травня, у Києві попрощалися з українським військовослужбовцем, журналістом, комунікаційником Олександром Бондаренком, який загинув під Кремінною від кулі снайпера.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Бондаренко боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Олександр за фахом - український філолог, навчався у Луганському педагогічному університеті.

Кар’єру журналіста він починав у рідному Луганську. У 2003-2004 роках працював на "Громадському радіо" у Києві, згодом - на "Першому національному". У 2007-2011 роках працював в Українській службі BBC, згодом - на "ТРК Україна", займався виробництвом новин. У 2015 році працював головним редактором програми розслідувань "Інсайдер" на ICTV. Звідти пішов у сферу комунікацій.

У квітні 2021 року Бондаренка вважали одним з імовірних кандидатів на посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського.

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Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 01
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 02
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 03
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 04
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 05
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 06
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 07
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 08
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 09
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 10
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 11
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 12
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 13
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 14
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 15
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 16
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 17
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 18
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 19
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 20
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 21
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 22
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 23
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 24
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 25
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 26
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 27
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 28
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 29
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 30
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 31
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 32
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 33
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 34
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 35
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 36
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 37
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 38
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 39
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 40
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 41
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 42
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 43
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 44
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 45
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 46
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 47
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 48
Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощалися у Києві 49

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ Олександр був на фронті. Останній допис у соцмережах опублікував ще 11 вересня 2022 року: "Десь у лісах під Харковом. Висуваємося далі".

Похоронили Олександра на Лісовому цвинтарі в Києві.

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