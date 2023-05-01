Норвезькі інструктори у Великій Британії навчають українських військових вести бойові дії у лісистій місцевості, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet у складі норвезької місії з навчання українських військових у Великій Британії за програмою базової загальновійськової підготовки проводять заняття з ведення бойових дій у лісистій місцевості.