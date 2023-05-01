У бою проти російських окупантів на Луганщині загинув воїн Іван Бармашов. ФОТО

27 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Червонопопівка Сєверодонецького району Луганської області загинув український воїн Іван Бармашов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Згурівської селищної територіальної громади.

"27 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Червонопопівка Сєверодонецького району Луганської області, виконуючи військовий обов'язок, у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув Бармашов Іван Володимирович, 1989 р.н.

Рятуючись від війни Іван з родиною переїхав з м.Бердянська до с.Середівка. Залишивши рідних у безпеці, Іван захищав рідну землю до останнього подиху, назавжди залишившись вірним військовій присязі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в Івана залишилися дружина та діти.



Про дату та час прощання із загиблим захисником буде повідомлено додатково.

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