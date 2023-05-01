СБУ ліквідувала проксі-центр у Полтаві, через який РФ дезінформувала українців. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували у Полтаві потужний проксі-центр, який агресор використовував для підривної діяльності проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поваідомляє пресслужба СБУ.

У результаті комплексних заходів затримано організаторів незаконної діяльності. Ними виявились двоє мешканців Полтавської та Харківської областей.

Ділки налагодили підпільний проксі-центр, який працював як VPN-сервіс. Він дозволяв абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету.

Вартість такої "підписки" становила майже 2,5 тис. грн на місяць.

За оперативною інформацією, фігуранти щодня отримували сотні "замовлень", а гроші одержували через заборонені платіжні системи.

Серед "постійних" клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі-центру намагалися приховати власні ІР-адреси для доступу до популярних соцмереж.

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При цьому сервери ворожого "осередку" були розміщені на території країни-агресора.

Це давало змогу російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті нібито від імені українських громадян.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено:

▪️ спеціальний апаратний комплекс;

▪️ 120 тис. дол. та пів кілограма золота;

▪️ мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі організатору проксі-центру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.







