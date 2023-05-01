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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

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Російські війська безперервно обстрілювали з усього виду озброєння Херсонський та Бериславський райони, місто Херсон та передмістя. Мирне населення атакували з реактивних систем залпового вогню, мінометів, важкої артилерії, авіації та БПЛА, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

У с.Одрадокам’янка внаслідок вибуху у власному будинку загинула 57-річна жінка. На житлові квартали міста Берислав ворог скидав боєприпаси з дронів. У смт Білозерка внаслідок артилерійського обстрілу тяжкі поранення отримав 39-річний чоловік.

Село Кізомис Білозерської громади росіяни атакували з авіації, поціливши керовані авіаційні бомби на оселі мирних мешканців. Внаслідок ударів пошкоджено 19 приватних будинків, магазин, загинув 70-річний чоловік та поранено 43-річну жінку.

Обласний центр окупаційні війська атакували з реактивних систем залпового вогню "Град", зафіксовано близько 20 прильотів у центральній частині міста. Ворожі снаряди пошкодили 23 багатоквартирні будинки, 2 адміністративні будівлі, заклад охорони здоров’я та 3 заклади освіти, 2 дитячі садочки, банк, офісні приміщення та кафе. На проїжджій частині та тротуарах вирви від потрапляння снарядів. Під час цієї нічної атаки травмовано 14-річного хлопчика, після серії вибухів у дитини сталася невротична реакція, 55-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та осколкові поранення кінцівок.

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У прибережних зонах міста снарядами пошкоджені житлові будинки, які знаходились в радіусі ворожого обстрілу, деякі з них непридатні для життя і не підлягають відновленню.

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