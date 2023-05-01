ВР затягує розгляд законопроєкту, який дозволить продаж російських активів, - ЦПК

ВР затягує розгляд законопроєкту 8250, який дозволить продаж російських активів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"На фото - київський ТЦ Ocean Plaza, частка якого у 66,67% раніше належала російському олігарху Ротенбергу. Завдяки механізму конфіскації, який розробили ми у ЦПК з партнерами, а також роботі Мінʼюсту та ВАКС, ця частка тепер у власності держави", - йдеться у повідомленні.

Найголовніше,як зазначають у ЦПК, щоб цей актив працював для наших Сил Оборони. В ідеалі - вартість цієї частки у 100 млн доларів вже зараз має піти на зброю та доплати військовим.

"Загалом щодо кожного російського активу влада має прийняти рішення, яке максимально буде відповідати інтересам наших військових. Проте Рада продовжує затягувати розгляд законопроєкт №8250, який дозволить продаж цих активів. На додачу, законопроєкт нарешті забезпечить заборону займати посади керівників ДП та членів наглядових рад підсанкційним особам та росіянам. Щоб такі, як Богуслаєв з "Мотор Січі" точно не пролізли на посади в ДП ані сьогодні, ані в будь-який час після війни", - додають у ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС постановив конфіскувати українські активи російських олігархів Ротенбергів, зокрема ТРЦ Ocean Plaza

Також повідомляється, що наразі законопроєкт знову у порядку денному.

"Тож подивимося, чи стане у Ради сил думати не про внутрішні чвари, а про державу", - резюмують у ЦПК.





