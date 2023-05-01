Росіяни опівдні обстріляли село на Харківщині, одна людина зазнала поранень. ФОТОрепортаж

1 травня російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Сьогодні, 1 травня, близько 12:00 ворожа армія здійснила обстріл с. Кучерівка Куп’янського району. Зруйновано приватний будинок та поранено його власника — 65-річного чоловіка. Наразі постраждалого ушпиталено, тяжкість отриманих ним поранень встановлюється", - йдеться в повідомленні.

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