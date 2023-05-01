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Росіяни опівдні обстріляли село на Харківщині, одна людина зазнала поранень. ФОТОрепортаж

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1 травня російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Сьогодні, 1 травня, близько 12:00 ворожа армія здійснила обстріл с. Кучерівка Куп’янського району. Зруйновано приватний будинок та поранено його власника — 65-річного чоловіка. Наразі постраждалого ушпиталено, тяжкість отриманих ним поранень встановлюється", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни опівдні обстріляли село на Харківщині, одна людина зазнала поранень 01
Росіяни опівдні обстріляли село на Харківщині, одна людина зазнала поранень 02
Росіяни опівдні обстріляли село на Харківщині, одна людина зазнала поранень 03
Росіяни опівдні обстріляли село на Харківщині, одна людина зазнала поранень 04
Росіяни опівдні обстріляли село на Харківщині, одна людина зазнала поранень 05
Росіяни опівдні обстріляли село на Харківщині, одна людина зазнала поранень 06
Росіяни опівдні обстріляли село на Харківщині, одна людина зазнала поранень 07
Росіяни опівдні обстріляли село на Харківщині, одна людина зазнала поранень 08

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