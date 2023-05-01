Ракетні удари по Павлоградському району: пожежу на промпідприємстві ліквідовано, - ДСНС. ФОТО
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Внаслідок обстрілу Павлоградського району було влучання в промислове підприємство. На місці виникла пожежа, яку ліквідовано рятувальниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних житлових будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів. У Вербківській територіальній громаді пошкоджено 40 приватних житлових будинків.
Обстеження населених пунктів триває. Загалом у Павлоградському районі, попередньо, травмовано 34 особи, з них 5 дітей.