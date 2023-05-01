У Херсоні встановили найбільше бетонне укриття в місті. ФОТО

Укриття встановили в районі, де найбільша скупченість людей і видають безкоштовні гарячі обіди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у телеграмі.

"Встановлене укриття має високий ступінь захисту, який дає змогу почуватися там у відносній безпеці. Довжина споруди становить 9 метрів, товщина стін - 30 см", - ідеться в повідомленні.

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"Сподіваюся, що встановлене укриття збереже не одне людське життя. Робота в цьому напрямку триває!", - зауважив Мрочко.



