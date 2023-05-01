Рашисти вдарили авіацією по Гуляйполю, троє людей поранено, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

1 травня 2023 року близько 11:30 російські військові завдали авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району Запорізької області. Три людини отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.

Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.

За процесуального керівництва Пологівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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