Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Під вогнем окупантів опинилися Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Преображенка, Полтавка, Новояковлівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Білогір’я, Затишшя, Староукраїнка, Привільне, Темирівка, Червоне, Щербаки, Кам’янське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

"Військові держави-агресора продовжують обстрілювати територію Запорізької області з реактивних систем залпового вогню та артилерії, завдавати ударів з авіації, використовувати безпілотники", - йдеться в повідомленні.

Російські військові не припиняють обстрілів населених пунктів Пологівського району. Внаслідок авіаудару по Оріхову пошкоджено територію підприємства та довколишні будинки. Також росіяни обстріляли з авіації Преображенку. Ворожий снаряд розірвався неподалік кладовища, внаслідок чого пошкоджено близько десяти надгробних пам’ятників. Також поліцейські зафіксували руйнування складських приміщень на території фермерського господарства та декілька пошкоджених домоволодінь.

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