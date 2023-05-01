Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.
"Військові держави-агресора продовжують обстрілювати територію Запорізької області з реактивних систем залпового вогню та артилерії, завдавати ударів з авіації, використовувати безпілотники", - йдеться в повідомленні.
Російські військові не припиняють обстрілів населених пунктів Пологівського району. Внаслідок авіаудару по Оріхову пошкоджено територію підприємства та довколишні будинки. Також росіяни обстріляли з авіації Преображенку. Ворожий снаряд розірвався неподалік кладовища, внаслідок чого пошкоджено близько десяти надгробних пам’ятників. Також поліцейські зафіксували руйнування складських приміщень на території фермерського господарства та декілька пошкоджених домоволодінь.