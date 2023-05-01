Страхова компанія Фрідмана співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна, - ЗМІ. ФОТО

Російська компанія "АльфаСтрахование", співвласником якої є підсанкційний олігарх Михайло Фрідман, надає Росгвардії послуги зі страхування службового транспорту її підрозділів. Військові частини, з якими підписані контракти, беруть безпосередню участь у повномасштабній війні проти України та підтримують російський режим на окупованих територіях.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Росгвардія – один із найбільших замовників послуг компанії "АльфаСтрахование", сплативши фірмі Фрідмана близько 280 мільйонів рублів (130 млн гривень) за останні 5 років. Співпраця продовжилася і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. "Схеми" наводять акт наданих послуг за 2022 рік за контрактом з одним із підрозділів Росгвардії – центральним – на загальну суму майже 40 мільйонів рублів (18,3 млн гривень).

Зокрема, в межах цього контракту були застраховані підрозділи Росгвардії у Калузькій та Воронезькій областях, страхування автопарку яких разом обійшлось у майже 2 мільйони рублів (600 тисяч гривень). Декілька їхніх застрахованих КАМАЗів з воєнною символікою можна побачити на знімках колони росгвардійців, які у квітні 2022 року поверталися з України до Воронезької області Росії.

Ще один підрозділ Росгвардії – у Тульській області – в межах цього ж контракту виплатив "АльфаСтрахованию" понад 850 тисяч рублів (255 тисяч гривень), за підсумками 2022 року. Один із застрахованих КАМАЗів цього управління журналісти помітили у колоні росгвардійців, яких зустрічали у місті Тула після повернення з України влітку минулого року.

Управління Росгвардії по Брянській області та його структурний підрозділ заплатили компанії Фрідмана за страхування понад 1 мільйон рублів (300 тисяч гривень). "Схеми" відшукали в мережі відео річної давнини з повернення цього підрозділу з України після виконання бойових завдань.

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Ще один великий контракт "АльфаСтрахование" уклало з іншим регіональним підрозділом Росгвардії – а саме, його Приволзьким центром. Відповідно до актів наданих послуг за 2022 рік, за страхування службового транспорту Приволзький центр загалом заплатив компанії Фрідмана 23,7 млн рублів (7,1 млн гривень).

Одна з військових частин 5598, яка входить до цього центру Росгвардії, наприклад, виплатила компанії Фрідмана близько 100 тисяч рублів (30 тисяч гривень). Ця в/ч – це 26-ий загін спецпризначення "Барс", бійці якого, за даними української розвідки, у березні 2022 року брали участь у війні проти українців.

Під час повномасштабного вторгнення РФ "АльфаСтрахование" також застрахувало автопарк 748-го окремого батальйону спеціального призначення "Дальневосточного центра материально-технического обеспечения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ". Як повідомляла українська розвідка, бійці цього підрозділу з арсеналом зброї перебували на Київщині навесні минулого року.

Як з’ясували журналісти, з-поміж російських силовиків, компанія Фрідмана співпрацює не лише з Росгвардією. "АльфаСтрахование" застрахувало транспорт Головного управління МВС Росії у місті Санкт-Петербург та Ленінградській області. Зокрема, один із застрахованих автомобілів – УАЗ – журналісти помітили на відео з Маріуполя, зняте у квітні цього року, яке редакції передали активісти руху "Маріуполь.Спротив". Поруч із УАЗом були окупанти у військовій формі, які перевіряли документи у місцевих жителів.

Розслідування "Схем" також виявило, що захист "АльфаСтрахование" поширюється і на службовий транспорт тих військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна. Журналісти віднайшли контракт від 7 лютого 2023 року, укладений із військовою частиною № 26116. Термін дії контракту – до грудня цього року. Ця в/ч підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм президента Росії, яке, з-поміж іншого, забезпечує функціонування таємних спеціальних об’єктів, які називають "бункерами" Путіна.

У коментарі "Схемам" Михайло Фрідман повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

У Міністерстві юстиції України повідомили, що співпраця з Розгвардією може стати підставою для конфіскації активів, які належать олігарху в Україні.

"АльфаСтрахование" – це одна з найбільших приватних російських страхових груп. Компанія входить в фінансово-промисловий консорціум "Альфа-групп". Власником російського "АльфаСтрахование" через кіпрський офшор є люксембурзька компанія ABH Holdings S.A., акціонером якої є Михайло Фрідман та його бізнес-партнер Андрій Косогов. В Україні Фрідман володіє "Київстаром", "Альфа-банком" (нині це "Сенс-банк"), "Моршинською".

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