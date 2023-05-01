Канадські добровольці Іноземного легіону Кайл Портер і Коул Зеленко загинули під Бахмутом. ФОТО

Двоє добровольців з Канади, 27-річний Кайл Портер і 21-річний Коул Зеленко, загинули під час бойових дій поблизу Бахмута. Обоє загиблих служили в Інтернаціональному легіоні, прикріпленому до 92-ї механізованої бригади ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Портер спілкувався з CBC News за кілька днів до своєї смерті. "Перший раз це була м’ясорубка, і я не очікую, що цього разу буде краще", – так написав він про свій досвід біля Бахмута.

Їхній командир, боєць Іноземного легіону з позивним "Дантист", розповів, що 26 квітня близько 18:00 двоє канадців перебували в складі підрозділу, який мав завдання утримувати важливий шлях постачання до Бахмута. Командир сказав, що цей підрозділ зазнав інтенсивного артилерійського вогню з боку російських військ. За його словами, Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових шукали укриття в укріпленому бункері, але бункер зазнав прямого влучання, всі загинули.

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"Вони обоє дуже пишалися тим, що робили", – сказав командир.

Кайл Портер і Коул Зеленко раніше служили в збройних силах Канади, але залишили армію перед тим, як записатися воювати в Україні.

За неофіційними підрахунками канадських ЗМІ, Портер і Зеленко стали четвертим і п’ятим канадцями, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року.