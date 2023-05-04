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Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Президенту Володимиру Зеленському, під час його візиту до Нідерландів, показали військову техніку, яку буде передано українським військовим.

Як передаж Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Сибіга опублікував фото з військовою технікою. Він нагадав, що Нідерланди - одна з країн-лідерів у допомозі Україні.

За його словами, Зеленський особисто подякував воїнам, персоналу, парламенту, уряду та своєму приятелю прем'єр-міністру Марку Рютте за сильну непохитну підтримку.

"Прямо звідси вся техніки буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для перемоги. Дякуємо", - написав Сибіга.

Пізніше у фейсбуці президента України Володимира Зеленського з'явився такий допис:"Тут і зараз ми бачимо, що таке допомога та що таке захист життя. Це найпочесніша місія – робити все, щоб життя перемогло.

Зброя із цієї бази, яка допомагає нашим захисникам, берегтиме життя – нормальне, вільне, ґрунтоване на повазі життя українців та всіх європейців. Слава всім, хто допомагає!"

А також були опубліковані кадри відвідин військової бази

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Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди 01
Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди 02
Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди 03
Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди 04
Зеленський оглянув нові комплекси ЗРК Patriot, які передадуть Україні Нідерланди 05

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Топ коментарі

  • marusia klimova
    Блін! Воно шось в піжамі, тіпо, оглядало... А зарплатню військовим із вкрадених податків на дебіл-марахфон та прочіє крадівництва не оглядало, падло зелене?!
  • Олександр Дніпро
    В часи царювання Зеленського

    забезпечення ЗСУ має три етапи:

    - "не на часі";

    - "взято під особистий контроль";

    - "союзники не надали".
  • три - пятнадцать
    але ж тоді його могли кацапи вбити і ви уявляете собі масштаб цієї глобальної катастрофи?
    крандець би шаріку настав - аллілуя!
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